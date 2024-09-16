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Нефтяков Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1853 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1906 г.р.
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Облезова Вера Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1906

Сын: Нефтяков Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1910

Дочь: Невтякова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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