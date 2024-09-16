Нефтяков Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Облезова Вера Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1906
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1910
Дочь: Невтякова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно