Нюхтяков Алексей Матвеевич
мужской, родился 1852
умер 24.07.1916
МатьЕкатерина1829 г.р.
ОтецНюхтяков Матвей Петрович1825 г.р.
Супруги
Облезова Вера Федотовна25.09.1853 г.р.
Дети
Нефтяков Яков Алексеевич05.10.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Нюхтяков Матвей Петрович
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Облезова Вера Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1886
Мать ребёнка: Облезова Вера Федотовна
Смерть
24.07.1916