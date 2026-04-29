Нюхтяков Алексей Матвеевич 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Нюхтяков Алексей Матвеевич

Автор
АМ
Морозова А.

мужской, родился 1852

умер 24.07.1916

Мать
Екатерина1829 г.р.
Отец
Нюхтяков Матвей Петрович1825 г.р.
Супруги
Облезова Вера Федотовна25.09.1853 г.р.
Дети
Нефтяков Яков Алексеевич05.10.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Нюхтяков Матвей Петрович

Мать: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облезова Вера Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1886

Сын: Нефтяков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Облезова Вера Федотовна

Смерть
24.07.1916

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