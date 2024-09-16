Нефтяков Иосиф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906
Отец: Нефтяков Яков Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно