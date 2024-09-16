Нефтяков Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефтяков Иосиф Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1906

Отец: Нефтяков Яков Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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