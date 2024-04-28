Кононов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911
Отбывание наказания
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Отбывание наказания
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Крещение
27.07.1911
1-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Арест
10.07.1940
Осуждение
21.09.1940
8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _11.01.1948_ из Бутырской тюрьмы (г.Москва). Переведен в тюрьму г.Красноярска _11.08.1948._
Смерть
Неизвестно