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Кононов Василий Иванович

Место рождения

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

25.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1911

Отец: Кононов Иван Сергеевич

Мать: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Отбывание наказания
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Отбывание наказания
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Крещение
27.07.1911
1-е Курасово, Курский муниципальный район, Курская область
Арест
10.07.1940
Осуждение
21.09.1940
8 лет лишения свободы. Прибыл в Ухтижемлаг _11.01.1948_ из Бутырской тюрьмы (г.Москва). Переведен в тюрьму г.Красноярска _11.08.1948._
Смерть
Неизвестно

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