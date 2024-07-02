Кононов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кононова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1907
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
25.07.1911
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
01.06.1913
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
27.03.1915
Дочь: (Кононова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна
Смерть
Неизвестно