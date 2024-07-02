Кононов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Иван Сергеевич

Кононов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Феодосия Стефановна

Рождение ребёнка
03.10.1907

Сын: Кононов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.07.1911

Сын: Кононов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Кононов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кононов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1915

Дочь: (Кононова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кононов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кононова Феодосия Стефановна

Волобуево, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.