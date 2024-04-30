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Воронич Мефодий Леонидович

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Место рождения

Червоная Каменка, Кіровоградська область

Дата рождения

19.06.1901 ст.

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1901 ст.

Отец: Воронич Леонид Яковлевич

Мать: Воронич Юлия Федоровна

Червоная Каменка, Кіровоградська область
№ 96 19 июня, крещена 21 июня МЕФОДИЙ у крестьянина Красной Каменки Леонида Яковлева Воронич и законной жены его Иулиания Васильевой, оба православные. | ГАКО. Фонд 689 оп. 1 дело 14 л. 32об № 96. |... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронич (Голобля) Ульяна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Червоная Каменка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Воронич Алексей Мефодьевич

Мать ребёнка: Воронич (Голобля) Ульяна Степановна

Червоная Каменка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
25.09.1937

Дочь: Дихтярь (Воронич) Тамара Мефодьевна

Мать ребёнка: Воронич (Голобля) Ульяна Степановна

Червоная Каменка, Кіровоградська область
Смерть
?.08.1944
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | Центральный архив МО

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