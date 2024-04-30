Воронич Мефодий Леонидович
Место рождения
Дата рождения19.06.1901 ст.
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1901 ст.
Отец: Воронич Леонид Яковлевич
Мать: Воронич Юлия Федоровна
№ 96 19 июня, крещена 21 июня МЕФОДИЙ у крестьянина Красной Каменки Леонида Яковлева Воронич и законной жены его Иулиания Васильевой, оба православные. | ГАКО. Фонд 689 оп. 1 дело 14 л. 32об № 96. |... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Воронич Алексей Мефодьевич
Мать ребёнка: Воронич (Голобля) Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
25.09.1937
Дочь: Дихтярь (Воронич) Тамара Мефодьевна
Мать ребёнка: Воронич (Голобля) Ульяна Степановна
Смерть
?.08.1944
Причина смерти: пропал без вести на фронтах ВОВ | Центральный архив МО