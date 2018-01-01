село Червоная Каменка, село Червоная Каменка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Червоная Каменка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Красно-Каменская волость
218. Красная Каменка, местечко бывшее государственное, при речке Красной Каменке, дворов 684, жителей 3361, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Красно-Камянская волость
слобода Красная Камянка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11774Червона Кам'янкаселоцентр сільської радир-н Олександрійськийсільрада Червонокам'янська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
451Красная Каменка, мест. каз.при рч. Каменке.252748014771499Церковь православная 1. Базары.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Красно-Каменская волость
м. Красная-Каменка (сельское общество)1246208033655445
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