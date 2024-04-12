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Карзаков Григорий Яковлевич

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Карзаков Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Карзакова Евдокия Павловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карзакова Евдокия Павловна

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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