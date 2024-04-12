Карзаков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Карзаков Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Карзакова Евдокия Павловна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Место жительства
С 1735
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Смерть
Неизвестно