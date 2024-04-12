Карзакова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Карзаков Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Карзаков Григорий Яковлевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Смерть
Неизвестно