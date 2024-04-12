Карзакова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карзакова Евдокия Павловна

Место рождения

Бердышево, Чистопольская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердышево, Чистопольская волость, Семеновский уезд
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Карзаков Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Карзаков Григорий Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карзаков Григорий Яковлевич

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 46 лист
Смерть
Неизвестно
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