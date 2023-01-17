Кочергова (Володина) Аксинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергова (Володина) Аксинья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

22.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Бочкарёва Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Кочергов Ефим

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочергов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кочергов Ефим

Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Попова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Кочергов Ефим

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Кочергов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Кочергов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергов Ефим

Смерть
22.09.1979
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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