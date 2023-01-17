Кочергова (Володина) Аксинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти22.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Бочкарёва Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Кочергов Ефим
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кочергов Ефим
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Попова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Кочергов Ефим
Рождение ребёнка
12.07.1933
Отец ребёнка: Кочергов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочергов Ефим
Смерть
22.09.1979
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область