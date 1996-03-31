Кочергов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1922
Дочь: Бочкарёва Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна
Рождение ребёнка
30.09.1928
Дочь: Попова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна
Рождение ребёнка
12.07.1933
Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно