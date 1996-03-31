Кочергов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергов Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1922

Дочь: Бочкарёва Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочергов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна

Рождение ребёнка
30.09.1928

Дочь: Попова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Кочергов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Кочергова Аксинья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергова Аксинья Александровна

Смерть
Неизвестно
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