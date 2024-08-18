Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Феодор Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Пономарь Георгиевской церкви, что на Старом; с 1856 г. пономарь Никольской церкви на Быстрых
Смерть
Неизвестно