Феодор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
пономарь в церкви с.Ликурга Буйского уезда
Рождение ребёнка
1794
Сын: Семен Федорович
Мать ребёнка: не указана
Выбыл в светское ведомство
Рождение ребёнка
1797
Сын: Воздвиженский Илья Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно