Феодор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодор Алексеев

Феодор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

пономарь в церкви с.Ликурга Буйского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Выбыл в светское ведомство
Рождение ребёнка
1797

Сын: Воздвиженский Илья Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.