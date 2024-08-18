Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Пономарь Георгиевской церкви, что на Старом; с 1856 г. пономарь Никольской церкви на Быстрых
Смерть
Неизвестно