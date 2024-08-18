Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пономарь Георгиевской церкви, что на Старом; с 1856 г. пономарь Никольской церкви на Быстрых
Смерть
Неизвестно

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