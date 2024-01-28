Шестопалова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Иоанн Климентов

Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.

Дочь: (Шестопалова) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Сын: Шестопалов Иларион Иванов

Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.

Дочь: (Шестопалова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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