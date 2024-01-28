Шестопалова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.
Дочь: (Шестопалова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.
Сын: Шестопалов Иларион Иванов
Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.
Дочь: (Шестопалова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Шестопалов Иоанн Климентов
Смерть
Неизвестно