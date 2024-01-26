Шестопалов Иоанн Климентов
Место рождения
Дата рождения20.06.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестопалова Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.
Дочь: (Шестопалова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.
Сын: Шестопалов Иларион Иванов
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.
Дочь: (Шестопалова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно