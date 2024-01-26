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Шестопалов Иоанн Климентов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

20.06.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866 ст.

Отец: Шестопалов Клим Никитин

Мать: Шестопалова (Кузнецова) Меланья Наумова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Анна Иванова

Рождение ребёнка
24.04.1892 ст.

Дочь: (Шестопалова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Сын: Шестопалов Иларион Иванов

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1895 ст.

Дочь: (Шестопалова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Иванова

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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