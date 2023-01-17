Машкович Абель (Абрам) Романович
Место рождения
Дата рождения15.02.1919
Дата смерти19.02.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919
Отец: Машкович Роман Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1938
Дочь: Ткаченко Бэлла (Аркадьевна)
Мать ребёнка: Машкович Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1940
Дочь: Забияка Нелли Абрамовна
Мать ребёнка: Машкович Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкович Мария Ивановна
Смерть
19.02.1989
Омск, город Омск, Омская область