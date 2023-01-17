Машкович Абель (Абрам) Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМашкович Абель (Абрам) Романович

Машкович Абель (Абрам) Романович

avatar

Место рождения

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.02.1919

Дата смерти

19.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919

Отец: Машкович Роман Исаевич

Мать: не указана

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1938

Дочь: Ткаченко Бэлла (Аркадьевна)

Мать ребёнка: Машкович Мария Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1940

Дочь: Забияка Нелли Абрамовна

Мать ребёнка: Машкович Мария Ивановна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкович Мария Ивановна

Смерть
19.02.1989
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close