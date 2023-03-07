Машкович (Ануфриева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1918
Дата смерти11.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1918
Отец: Кулин Михаил
Рождение ребёнка
22.06.1938
Дочь: Ткаченко Бэлла (Аркадьевна)
Отец ребёнка: Машкович Абель (Абрам) Романович
Рождение ребёнка
19.04.1940
Дочь: Забияка Нелли Абрамовна
Отец ребёнка: Машкович Абель (Абрам) Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1985