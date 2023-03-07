Машкович (Ануфриева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкович (Ануфриева) Мария Ивановна

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.07.1918

Дата смерти

11.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1918

Отец: Кулин Михаил

Мать: Ануфриева Екатерина Прохоровна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1938

Дочь: Ткаченко Бэлла (Аркадьевна)

Отец ребёнка: Машкович Абель (Абрам) Романович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1940

Дочь: Забияка Нелли Абрамовна

Отец ребёнка: Машкович Абель (Абрам) Романович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкович Абель (Абрам) Романович

Смерть
11.12.1985
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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