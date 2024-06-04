Чувашева Федосья Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Федосья Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Яков Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чувашев Тит Яковлев

Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Чувашева) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чувашев Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829

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