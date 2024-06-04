Чувашева Федосья Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Яков Титов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Чувашев Тит Яковлев
Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Чувашева) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Чувашев Яков Титов
Смерть
После 1829