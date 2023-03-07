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Чувашев Яков Титов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.11.1796 ст.

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1796 ст.

Отец: Чувашев Тит Иванов

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чувашев Тит Яковлев

Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чувашев Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Федосья Пименова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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