Чувашев Яков Титов
Место рождения
Дата рождения25.11.1796 ст.
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1796 ст.
Отец: Чувашев Тит Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Чувашев Тит Яковлев
Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Чувашева Федосья Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829