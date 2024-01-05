Ельников Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1902
Сын: Ельников Сергей Евдокимович
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Илья Евдокимович
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельникова Александра Евдокимовна
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутова Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатцко Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Ельникова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно