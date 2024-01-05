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Ельников Сергей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1902

Дата смерти

16.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1924 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1902

Отец: Ельников Евдоким

Мать: Ельникова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ельников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1927

Дочь: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
20.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна

Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
16.05.1985
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский
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