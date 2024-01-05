Ельников Сергей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1902
Дата смерти16.05.1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1902
Отец: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ельников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1927
Дочь: Гредина (ельникова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
20.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельникова (трубицына) Нина Ивановна
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Севастопольский
Смерть
16.05.1985
Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Тульский