Ельникова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1902
Сын: Ельников Сергей Евдокимович
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ельников Илья Евдокимович
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельникова Александра Евдокимовна
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тутова Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатцко Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Ельников Евдоким
Смерть
Неизвестно