Ельникова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельникова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1902

Сын: Ельников Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельников Илья Евдокимович

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельникова Александра Евдокимовна

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тутова Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатцко Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Ельников Евдоким

Смерть
Неизвестно
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