Чикризова (Морозова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикризова (Морозова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: Морозова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чикризов В.

Рождение ребёнка
23.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чикризов В.

Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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