Чикризова (Морозова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1937
Рождение ребёнка
11.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чикризов В.
Рождение ребёнка
23.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чикризов В.
Смерть
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область