Морозов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1900
Дата смерти20.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900
Бракосочетание
1919
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1920
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
12.02.1922
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
25.05.1924
Сын: Морозова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
23.01.1929
Дочь: Масалыкина Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
21.02.1931
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
22.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Николаевская, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1937
Дочь: Чикризова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна
Смерть
20.08.1982
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, с. Коротояк