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Морозов Иван Алексеевич

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Место рождения

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.03.1900

Дата смерти

20.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900

Отец: Морозов Алексей Григорьевич

Мать: Морозова Анна Ефимовна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1919

Жена: Морозова Александра Григорьевна

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1920

Сын: Морозов Василий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1922

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1924

Сын: Морозова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1929

Дочь: Масалыкина Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1931

Сын: Морозов Борис Иванович

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Николаевская, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1937

Дочь: Чикризова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Александра Григорьевна

Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.08.1982
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Покровское кладбище, с. Коротояк
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