Морозова (Соколова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1897
Дата смерти20.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1897
Бракосочетание
1919
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1920
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1922
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1924
Сын: Морозова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1929
Дочь: Масалыкина Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.02.1931
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Николаевская, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1937
Дочь: Чикризова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
29.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич
Смерть
20.12.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, с. Коротояк