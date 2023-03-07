Морозова (Соколова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Соколова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.04.1897

Дата смерти

20.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1897

Отец: Соколов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1919

Муж: Морозов Иван Алексеевич

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1920

Сын: Морозов Василий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1922

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1924

Сын: Морозова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1929

Дочь: Масалыкина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1931

Сын: Морозов Борис Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Николаевская, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1937

Дочь: Чикризова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
29.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Иван Алексеевич

Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.12.1990
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Покровское кладбище, с. Коротояк
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