Заславский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заславский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
06.09.1981
Сын: Заславский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
2002
Сын: Заславский Владислав Александрович
Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно