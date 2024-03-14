Заславский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заславский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заславский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заславская Татьяна Васильевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
06.09.1981

Сын: Заславский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
2002

Сын: Заславский Владислав Александрович

Мать ребёнка: Заславская Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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