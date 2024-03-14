Заславская Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячев Василий Николаевич
Мать: Горячева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заславский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Заславский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заславский Александр
Рождение ребёнка
06.09.1981
Сын: Заславский Евгений Александрович
Отец ребёнка: Заславский Александр
Рождение ребёнка
2002
Сын: Заславский Владислав Александрович
Отец ребёнка: Заславский Александр