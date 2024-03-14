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Заславская Татьяна Васильевна

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев Василий Николаевич

Мать: Горячева Галина

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заславский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Заславский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заславский Александр

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
06.09.1981

Сын: Заславский Евгений Александрович

Отец ребёнка: Заславский Александр

Рождение ребёнка
2002

Сын: Заславский Владислав Александрович

Отец ребёнка: Заславский Александр

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