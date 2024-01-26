Якушкин Андриан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкин Андриан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Алексей Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Александр Андр

Мать ребёнка: Иванова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Алексей Андрианович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Герман Андрианович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Мария Андриановна

Мать ребёнка: Иванова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Сергей Андрианович

Мать ребёнка: Иванова Ксения Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ксения Максимовна

Смерть
Неизвестно

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