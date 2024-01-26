Иванова Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Александр Андр

Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Алексей Андрианович

Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Герман Андрианович

Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Мария Андриановна

Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якушкин Андриан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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