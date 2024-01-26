Иванова Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Алексей Андрианович
Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Герман Андрианович
Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Мария Андриановна
Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Сергей Андрианович
Отец ребёнка: Якушкин Андриан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно