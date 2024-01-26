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Якушкин Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Андриан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Сидор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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