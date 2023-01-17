Умнов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУмнов Алексей Степанович

Умнов Алексей Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Умнов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
1765

Жена: Умнова Феодосия Харитоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Умнов Макарий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Умнова Домна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Умнов Зот Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close