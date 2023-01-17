Умнов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Умнов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
1765
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Умнов Зот Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно