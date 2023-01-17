Умнов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Умнов Максим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Умнов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умнов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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