Дурденевский Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.11.1844 ст.
Дата смерти04.05.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Дурденевская Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Дочь: Смирнова (Дурденевская) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Дочь: Дурденевская Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Дочь: Дурденевская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Сын: Дурденевский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Дочь: Дурденевская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Сын: Дурденевский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Сын: Дурденевский Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна