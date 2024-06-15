Дурденевский Николай Михайлович 26.11.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дурденевский Николай Михайлович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

26.11.1844 ст.

Дата смерти

04.05.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1844 ст.

Отец: Дурденевский Михаил Захарович

Мать: Дурденевская Анисия Емельяновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
16.02.1864 ст.

Жена: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Крестовоздвиженская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1864 ст.

Дочь: Дурденевская Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.01.1866 ст.

Дочь: Смирнова (Дурденевская) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.03.1867 ст.

Дочь: Дурденевская Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Дочь: Дурденевская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Сын: Дурденевский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1874 ст.

Дочь: Дурденевская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Сын: Дурденевский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1879 ст.

Сын: Дурденевский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
04.05.1883 ст.
Иваново, Иваново, Ивановская область
Скоропостижная смерть

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