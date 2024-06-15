Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

22.06.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
16.02.1864 ст.

Муж: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Крестовоздвиженская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1864 ст.

Дочь: Дурденевская Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.01.1866 ст.

Дочь: Смирнова (Дурденевская) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.03.1867 ст.

Дочь: Дурденевская Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Дочь: Дурденевская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.

Сын: Дурденевский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.05.1874 ст.

Дочь: Дурденевская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Сын: Дурденевский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1879 ст.

Сын: Дурденевский Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.06.1912 ст.
Иваново, Иваново, Ивановская область

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