Дурденевская (Шомова) Анна Доментиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти22.06.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1864 ст.
Крестовоздвиженская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1864 ст.
Дочь: Дурденевская Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1866 ст.
Дочь: Смирнова (Дурденевская) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1867 ст.
Дочь: Дурденевская Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Дочь: Дурденевская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Сын: Дурденевский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1874 ст.
Дочь: Дурденевская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.
Сын: Дурденевский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1879 ст.
Сын: Дурденевский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Дурденевский Николай Михайлович
Смерть
22.06.1912 ст.