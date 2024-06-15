Некрасова Улита Афиногенова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Улита Афиногенова

Место рождения

Быхова Слобода, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Быхова Слобода, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
13.01.1824

Муж: Некрасов Матвей Николаев

Рождение ребёнка
17.01.1825

Сын: Некрасов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1826

Дочь: (Некрасова) Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1828

Дочь: (Некрасова) Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1829

Сын: Некрасов Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1831

Дочь: (Некрасова) Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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