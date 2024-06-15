Некрасова Улита Афиногенова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
13.01.1824
Рождение ребёнка
17.01.1825
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев
Рождение ребёнка
01.07.1826
Дочь: (Некрасова) Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев
Рождение ребёнка
04.09.1828
Дочь: (Некрасова) Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев
Рождение ребёнка
15.11.1829
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев
Рождение ребёнка
23.11.1831
Дочь: (Некрасова) Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Некрасов Матвей Николаев
Смерть
Неизвестно