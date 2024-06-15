Некрасов Матвей Николаев
Место рождения
Дата рождения11.11.1804
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1804
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1824
Рождение ребёнка
17.01.1825
Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова
Рождение ребёнка
01.07.1826
Дочь: (Некрасова) Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова
Рождение ребёнка
04.09.1828
Дочь: (Некрасова) Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова
Рождение ребёнка
15.11.1829
Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова
Рождение ребёнка
23.11.1831
Дочь: (Некрасова) Варвара Матвеева
Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова
Смерть
До 1860