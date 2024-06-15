Некрасов Матвей Николаев 11.11.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Матвей Николаев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.11.1804

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1804

Отец: Некрасов Николай Алексеев

Мать: Некрасова Пелагея Кириллова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1824

Жена: Некрасова Улита Афиногенова

Рождение ребёнка
17.01.1825

Сын: Некрасов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1826

Дочь: (Некрасова) Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1828

Дочь: (Некрасова) Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1829

Сын: Некрасов Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1831

Дочь: (Некрасова) Варвара Матвеева

Мать ребёнка: Некрасова Улита Афиногенова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860

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