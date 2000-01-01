Эверсман (Карелина) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверсман (Карелина) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Хасабова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Эверсман Николай Эдуардович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Эверсман Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Эверсман Николай Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эверсман Николай Эдуардович

Смерть
1896
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