Эверсман (Карелина) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Хасабова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Эверсман Николай Эдуардович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Эверсман Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Эверсман Николай Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896