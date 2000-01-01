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Эверсман Николай Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1822

Отец: Эверсман Эдуард Александрович

Мать: Эверсман Софья Александровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Хасабова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Эверсман Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Эверсман Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Эверсман Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эверсман Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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