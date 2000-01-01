Эверсман Николай Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1822
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Хасабова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Эверсман Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Эверсман Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Эверсман Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно