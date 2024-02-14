Занин Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанин Николай Тимофеевич

Занин Николай Тимофеевич

Место рождения

село Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

?.12.1900

Дата смерти

?.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории
Образование
Неизвестно
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Военная награда
Неизвестно
Занин Николай Тимофеевич. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 191 задн. Награждение
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Занина (Занина) Клара Николаевна

Мать ребёнка: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Рождение ребёнка
14.11.1930

Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич

Мать ребёнка: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Смерть
?.12.1988
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.