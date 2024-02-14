Занин Николай Тимофеевич
Место рождениясело Кладбищ Алатырского уезда Симбирской губернии
Дата рождения?.12.1900
Дата смерти?.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель истории
Образование
Неизвестно
Иркутский государственный университет (первый выпуск)
Военная награда
Неизвестно
Занин Николай Тимофеевич. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Рядовой , Место службы: 191 задн. Награждение
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Занина (Занина) Клара Николаевна
Мать ребёнка: Давидович (Давидович) Голда Павловна
Рождение ребёнка
14.11.1930
Сын: Занин Юрий Проф. Николаевич
Мать ребёнка: Давидович (Давидович) Голда Павловна
Смерть
?.12.1988
Похороны
Неизвестно