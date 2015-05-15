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Занин Юрий Проф. Николаевич

Место рождения

г. Иркутск

Дата рождения

14.11.1930

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930

Отец: Занин Николай Тимофеевич

Мать: Давидович (Давидович) Голда Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, преподаватель, доцент
Образование
С 1948 по 1953
Иркутский горный институт
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.2015
Похороны
Неизвестно

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