Занин Юрий Проф. Николаевич
Место рожденияг. Иркутск
Дата рождения14.11.1930
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог, преподаватель, доцент
Образование
С 1948 по 1953
Иркутский горный институт
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.2015
Похороны
Неизвестно