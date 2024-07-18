Марья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Федорова

Марья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Андриан Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Софья Никитина

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захар Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Максим Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Никита Федоров

Рождение ребёнка
1843

Сын: Алексей Никитин

Отец ребёнка: Никита Федоров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.