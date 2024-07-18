Никита Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Андриан Никитин

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Софья Никитина

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Никитин

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захар Никитин

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Максим Никитин

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Марья Федорова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Алексей Никитин

Мать ребёнка: Марья Федорова

Смерть
До 1851

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