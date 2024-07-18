Никита Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андриан Никитин
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Софья Никитина
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Никитин
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захар Никитин
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Максим Никитин
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Марья Федорова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алексей Никитин
Мать ребёнка: Марья Федорова
Смерть
До 1851