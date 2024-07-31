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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Петр
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шпилев Ермил (Ефим)
Отец ребёнка: Шпилев Петр
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шпилев Аким
Отец ребёнка: Шпилев Петр
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Шпилев Филипп
Отец ребёнка: Шпилев Петр