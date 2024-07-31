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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Петр

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шпилев Ермил (Ефим)

Отец ребёнка: Шпилев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шпилев Аким

Отец ребёнка: Шпилев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шпилев Филипп

Отец ребёнка: Шпилев Петр

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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