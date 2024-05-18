Волегова Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1978
Сын: Ладин Антон Александрович
Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович
Рождение ребёнка
08.02.1982
Сын: Ладин Максим Александрович
Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович
Рождение ребёнка
17.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович
Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан