Волегова Любовь Константиновна 25.11.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волегова Любовь Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1953

Отец: Волегов Константин Егорович

Мать: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладин Александр Борисович

Рождение ребёнка
14.08.1978

Сын: Ладин Антон Александрович

Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович

Рождение ребёнка
08.02.1982

Сын: Ладин Максим Александрович

Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович

Рождение ребёнка
17.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладин Александр Борисович

Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

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