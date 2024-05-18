Волегов Константин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Павлова (Волегова) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична
Рождение ребёнка
25.11.1953
Дочь: Волегова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лапина (Волегова) Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична
Смерть
Неизвестно