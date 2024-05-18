Волегов Константин Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волегов Константин Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волегов Егор Константинович

Мать: Волегова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Павлова (Волегова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична

Рождение ребёнка
25.11.1953

Дочь: Волегова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лапина (Волегова) Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Волегова (Крапивина) Вера Ильинична

Смерть
Неизвестно

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