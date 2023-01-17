Месягутово
Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1768Месегутово (Мосягутово), село.при р. Ае.1247123431500Р. Церковь православная 1. Почтовая станция. Училище. Лавок 20. Базары по понедельникам. Ярмарка 6—9 декабря. Пчеловодство, работы на судах.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
984. Мосягутово (Месегутово), село бывшее государственное, при реке Ае, дворов 214, жителей 844, церковь православная, школа, почтовая станция, 9 лавок, базар по понедель Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Кувалдина, д. при р. Ай, на прос. дор.262205052Земледелие
8Месягутово, с. при р. Ай, на почт. трак., церковь, 2 мин. однокласн. учил., церковно-приходская школа, зем. больн., 3 мануф., 5 бак., вин. и пив. лав., ярм. 20 июля, 6 де Показать все 124—349864823Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13322Месягутовосело55°31'00"58°16'00"N-40-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80623422101с Месягутовосело