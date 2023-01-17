село Месягутово, село Месягутово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Месягутово

Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1768Месегутово (Мосягутово), село.при р. Ае.1247123431500Р. Церковь православная 1. Почтовая станция. Училище. Лавок 20. Базары по понедельникам. Ярмарка 6—9 декабря. Пчеловодство, работы на судах.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Сикиязская волость
984. Мосягутово (Месегутово), село бывшее государственное, при реке Ае, дворов 214, жителей 844, церковь православная, школа, почтовая станция, 9 лавок, базар по понедель Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Сихиязская волость
7Кувалдина, д. при р. Ай, на прос. дор.262205052Земледелие
8Месягутово, с. при р. Ай, на почт. трак., церковь, 2 мин. однокласн. учил., церковно-приходская школа, зем. больн., 3 мануф., 5 бак., вин. и пив. лав., ярм. 20 июля, 6 де Показать все 124349864823Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дуванский район
13322Месягутовосело55°31'00"58°16'00"N-40-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дуванский муниципальный район, Сельское поселение Месягутовский сельсовет
80623422101с Месягутовосело
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