Рогоза Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Подгорное, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1705
Сын: Рогоза Ермолай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Рогоза Семён
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно