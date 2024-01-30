Другов Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Другов Алексей Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Другов Харитон Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина (Другова) Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Крестный отец Другова Александра Степановича 1908 г.р