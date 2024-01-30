Другов Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДругов Тимофей Алексеевич

Другов Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Другов Алексей Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Другов Харитон Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина (Другова) Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Крестный отец Другова Александра Степановича 1908 г.р

Мы используем куки для улучшения работы сайта.