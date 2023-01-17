Семен Арефьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Арефий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
04.10.1742
Сын: Александр Семенович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Никифор Семенович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Егор Семенович
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно